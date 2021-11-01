Попова: показатели заболеваемости после полного курса вакцинации достигают 5%

После полного курса вакцинации вероятность заболеть COVID-19 варьируется от 2 до 5 процентов.

Если вакцинироваться полным курсом, то заболеть короанвмирусом можно с вероятностью лишь 5%. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила телеведущей Наиле Аскер-заде. Фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале телеведущей.

«В Российской Федерации (доля) заболевающих после полностью завершенной вакцинации (составляет) от 2% до 5%, не больше. Это очень хороший показатель для вакцины», — отмечает глава Роспотребнадзора.

Также Анна Попова подчеркнула, что привитые от коронавирусной инфекции россияне практически не попадают в больницы с тяжелым течением заболевания. По ее мнению, вакцина может защитить от тяжелого течения и печального исхода. Она настоятельно призывает россиян помнить об этом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что существует некоторая группа продуктов, которые лучше не употреблять ни до, ни после вакцинации. Например, люди часто задаются вопросом об употреблении алкоголя, который ни до не после вакцинации нельзя употреблять некоторое время.