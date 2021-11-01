Специалист рассказал, о нежелательных продуктах до и после вакцинации

Специалист рассказал, о нежелательных продуктах до и после вакцинации
Специалист рассказал, о нежелательных продуктах до и после вакцинации. Фото: Pixabay

Существует некоторая группа продуктов, которые лучше не употреблять ни до, ни после вакцинации. Например, люди часто задаются вопросом об употреблении алкоголя, например, накануне прививки.

Педиатр-иммунолог, профессор, ведущий программы «Жить здорово» Андрей Петрович Продеус рассказал какие продукты и напитки не стоит употреблять до и после вакцинации. На соответствующие вопросы он ответил на сайте Роспотребнадзора.

Оказывается некоторые напитки и еда могут навредить организму, если употреблять их до вакцинации, а также после. По словам Продеуса, они могут заблокировать Т-лимфоциты и В-лимфоциты, которые отвечают за выработку антител, защищают организм. В результате человек теряет свою защиту.

Особенно опасен, по мнению специалиста, алкоголь.

«Если мы его пьем, «офицеры иммунитета» лимфоциты не смогут распознать вакцину и не дадут команду на выработку антител. Поэтому за 3 дня до вакцинации нужно полностью отказаться от алкоголя. И не употреблять его после в течение 3-5 дней», — утверждает Продеус.

Также людям с астмой, аллергией и атомическим дерматитом крайне не рекомендуется, по словам профессора, употреблять в пищу продукты которые могут усилить аллергическую реакцию. Это копчености, шоколад, клубника, цитрусовые, выдержанные сыры.

Для формирования иммунитета специалист порекомендовал пить витамины D и E.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что теперь сделать прививку «Спутником Лайт» станет возможно лишь при повторной вакцинации или же при перенесенной болезни.

Андрей Продеус вакцинация коронавирус продукты Роспотребнадзор Россия


 

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