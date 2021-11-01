В Комздраве объяснили, кому положена вакцина «Спутник Лайт»

В Комздраве объяснили, кому положена вакцина «Спутник Лайт»
Теперь ввести однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" смогут лишь те, кто вакцинируется повторно, либо же уже перенес заболевание. Фото: pexels.com

Сделать прививку «Спутником Лайт» станет возможно лишь при повторной вакцинации или же при перенесенной болезни.

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции лекарством «Спутник Лайт» теперь можно будет только по новым рекомендациям российского Министерства здравоохранения.

Отмечается, что после того, как человек переболел COVID, вакцинироваться стоит уже через полгода.

Стало известно, что препарат будет доступен только тем, кто собирается ревакцинироваться или уже переболел коронавирусом более полугода назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Камбодже одобрили «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Страна стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V».

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