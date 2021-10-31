В Камбодже одобрили «Спутник V» и «Спутник Лайт»

В Королевстве Камбоджа одобрили вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российских вакцин против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Королевстве Камбоджа. Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V». Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — говорится в сообщении.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

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