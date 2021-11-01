На территории бизнес-центра на Московском шоссе случился пожар

Сегодня ночью в Московском районе Петербурга произошел пожар на территории бизнес-центра «Престиж».

Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС. Оперативные службы получили сообщение о пожаре на Московском шоссе, дом 25 в половину первого ночи. Возгорание началось в двухэтажном производственно-складском здании по неизвестной причине.

Площадь пожара достигла 70 квадратных метров. Огонь охватил обстановку в здании.

На месте ЧП работают 25 человек личного состава МЧС и пять пожарных машин. Пожар удалось локализовать к 1:14.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал, сведения об этом не поступали. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в квартире на Придорожной аллее могли пострадать люди.