На территории бизнес-центра на Московском шоссе случился пожар

На территории бизнес-центра на Московском шоссе случился пожар
Пожар произошел на территории бизнес-центра "Престиж". Фото: google.maps

Сегодня ночью в Московском районе Петербурга произошел пожар на территории бизнес-центра «Престиж».

Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС. Оперативные службы получили сообщение о пожаре на Московском шоссе, дом 25 в половину первого ночи. Возгорание началось в двухэтажном производственно-складском здании по неизвестной причине.

Площадь пожара достигла 70 квадратных метров. Огонь охватил обстановку в здании.

На месте ЧП работают 25 человек личного состава МЧС и пять пожарных машин. Пожар удалось локализовать к 1:14.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал, сведения об этом не поступали. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в квартире на Придорожной аллее могли пострадать люди.

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