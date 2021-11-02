Словом года в России назвали «спутник»

В качестве источников при исследовании использовались статьи русскоязычных СМИ и публикации в соцсетях. Фото: pixabay

В качестве источников при исследовании использовались статьи русскоязычных СМИ и публикации в соцсетях. Фото: pixabay

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина признал слово «спутник» словом года в России.

Анализ показал, что слово «спутник» вышло на первое место. В этом году россияне стали употреблять его в девять раз чаще, чем в прошлые годы. Возросшая популярность этого слова прочно связана с названием российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как отмечают в институте, сейчас в Сети ведется широкое обсуждение тем вакцинации и признания отечественной вакцины за рубежом, передает ТАСС.

По словам проректора по науке Института имени Пушкина Михаила Осадчего, который также руководит проектом «Слово года», в качестве источников при исследовании использовались статьи русскоязычных СМИ и публикации в соцсетях.

Второе место в этом году заняло слово «Афганистан», которое стало использоваться в 6,5 раза чаще. Тройку замыкает словосочетание «Северный поток» с ростом в пять раз. В пятерку также попали слова «перепись» и «импичмент».

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