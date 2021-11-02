В Петербурге за сутки выявили 3 066 случаев заражения COVID

В Петербурге за сутки выявили 3 066 случаев заражения COVID
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте продолжается. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 3 066 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 5 736 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 2 893 новых квид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 387 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более чем у 85% переболевших коронавирусом пациентом наблюдаются изменения в сердце.

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