Кардиолог заявила, что 85% переболевших коронавирусом сталкиваются с изменениями в сердце

Кардиолог заявила, что 85% переболевших коронавирусом сталкиваются с изменениями в сердце
87% перенесших коронавирусом пациентов имеют изменения в сердце. Фото: pixabay

Более чем у 85% переболевших коронавирусом пациентом наблюдаются изменения в сердце.

Об этом директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава Елена Голухова заявила на пресс-конференции ТАСС. По словам специалиста, 87% перенесших коронавирусом пациентов имеют изменения в сердце, которые подтверждены МРТ.

Кардиолог подчеркнула, что за время пандемии в России значительно снизилось количество обращений к врачам пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Она добавила, что меньше всего снизилось число обращений по поводу нарушения ритма сердца, а количество процедур имплантации кардиовектора, наоборот, немного выросло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог предупредил о смертельной опасности пониженной температуры тела при COVID-19.

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