Иммунолог предупредил о смертельной опасности пониженной температуры тела при COVID-19

Пониженная температура тела может представлять серьезную опасность для заболевшего коронавирусом человека, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
По словам специалиста, температура тела может снизиться до 36 градусов и ниже за несколько дней до смерти. Врач назвал такое состояние тяжелейшим.
Жемчугов подчеркнул, что пациенты с пониженной температурой тела являются самыми тяжелыми больными. Такой симптом сигнализирует о том, что организм не справляется с токсинами, а иммунный ответ на вирус отсутствует.
Иммунолог посоветовал измерять температуру тела ртутным термометром, поскольку он точнее бесконтактных и электронных устройств.
«Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом», — рассказал Жемчугов телеканалу «Звезда».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ рассказали, когда людям с низким иммунитетом проходить ревакцинацию.