Иммунолог предупредил о смертельной опасности пониженной температуры тела при COVID-19

Иммунолог предупредил о смертельной опасности пониженной температуры тела при COVID-19
Иммунолог посоветовал измерять температуру тела ртутным термометром. Фото: pixabay

Пониженная температура тела может представлять серьезную опасность для заболевшего коронавирусом человека, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, температура тела может снизиться до 36 градусов и ниже за несколько дней до смерти. Врач назвал такое состояние тяжелейшим.

Жемчугов подчеркнул, что пациенты с пониженной температурой тела являются самыми тяжелыми больными. Такой симптом сигнализирует о том, что организм не справляется с токсинами, а иммунный ответ на вирус отсутствует.

Иммунолог посоветовал измерять температуру тела ртутным термометром, поскольку он точнее бесконтактных и электронных устройств.

«Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом», — рассказал Жемчугов телеканалу «Звезда».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ рассказали, когда людям с низким иммунитетом проходить ревакцинацию.

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