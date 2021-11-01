В ВОЗ рассказали, когда людям с низким иммунитетом проходить ревакцинацию

В ВОЗ рассказали, когда людям с низким иммунитетом проходить ревакцинацию
Ревакцинироваться нужно через полгода с момента последней прививки. Фото: pexels

Во Всемирной организации здравоохранения людям с низким иммунитетом порекомендовали ревакцинироваться от коронавируса через полгода после последней вакцинации.

Об этом представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала «Россия-1». По словам специалиста, людям со сниженным иммунитетом нужно проходить ревакцинацию через шесть месяцев после предыдущей иммунизации.

Вуйнович добавила, что результаты введения нерабочих дней в России в части борьбы с коронавирусом будут зависеть от того, как россияне будут относиться к коронавирусным ограничениям и соблюдать их.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России. Он напомнил, что в сутки выявляют больше 40 тысяч случаев заражения, раньше таких цифр не было.

ВОЗ низкий иммунитет ревакцинация


 

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