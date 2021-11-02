В Петербурге скончались еще 83 пациента с коронавирусом

В Петербурге скончались еще 83 пациента с коронавирусом
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались более 80 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно во вторник, 2 ноября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших за минувшие сутки в Северной столице составило 83, с начала пандемии — 24 048. В России подтверждено 1 178 летальных исходов за сутки, всего умерли 240 871 заболевший.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено еще 3 066 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории России выявили один случай «лямбда» и три случая «мю»-штамма COVID-19.

коронавирусная пандемия оперштаб умершие


 

Новости партнеров
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге скончались еще 83 пациента с коронавирусом
В России за сутки коронавирус подхватили 39 тысяч человек
В Петербурге за сутки выявили 3 066 случаев заражения COVID
Приставы помогли петербуржцу взыскать миллион за сгоревший на стоянке самосвал
В среду в Ленобласти похолодает до нуля и пройдут дожди
В среду в Петербурге начнутся дожди
Безработный мужчина угрожал взорвать салон красоты на Индустриальном
Трое мужчин проникали в частные дома и избивали хозяев в Ленобласти