В Петербурге скончались еще 83 пациента с коронавирусом

В Петербурге за минувшие сутки скончались более 80 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно во вторник, 2 ноября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», число погибших за минувшие сутки в Северной столице составило 83, с начала пандемии — 24 048. В России подтверждено 1 178 летальных исходов за сутки, всего умерли 240 871 заболевший.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено еще 3 066 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории России выявили один случай «лямбда» и три случая «мю»-штамма COVID-19.