В России выявили два новых штамма COVID-19

В России выявили два новых штамма COVID-19
В России доминирующим остается «дельта»-штамм. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

На территории России выявили один случай «лямбда» и три случая «мю»-штамма COVID-19. Об этом рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Он напомнил, что штаммы «лямбда» и «мю» впервые были выявлены в Южной Америке.

Как сообщил «Интерфакс», Акимкин отметил, что доминировать как в мире, так и России, продолжает штамм «дельта».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что введение нерабочих дней в России улучшило эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в России.

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