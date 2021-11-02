В России выявили два новых штамма COVID-19

На территории России выявили один случай «лямбда» и три случая «мю»-штамма COVID-19. Об этом рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Он напомнил, что штаммы «лямбда» и «мю» впервые были выявлены в Южной Америке.
Как сообщил «Интерфакс», Акимкин отметил, что доминировать как в мире, так и России, продолжает штамм «дельта».
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что введение нерабочих дней в России улучшило эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в России.