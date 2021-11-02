В мире коронавирусом заразились более 247,1 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 247,1 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 429 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро вторника, 2 ноября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 247 123 213, скончались от вируса 5 005 420 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 46 089 514 человека заразились, 746 982 умерли. На втором месте находится Индия: 34 285 814 инфицированных, 458 437 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 814 693 человек, умерли 607 922 человека.

Россия разместилась на пятой строчке: в стране зафиксировано 8 417 305 инфицированных, скончались от COVID-19 235 318 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве раскритиковали лечение коронавируса антибиотиками.

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