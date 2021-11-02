В Минздраве раскритиковали лечение коронавируса антибиотиками

Появления новых резистентных штаммов лечить заболевание будет все сложнее. Фото: комитет по здравоохранению

Появления новых резистентных штаммов лечить заболевание будет все сложнее. Фото: комитет по здравоохранению

Коронавирус не следует лечить с помощью антибиотиков. Такое мнение выразил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов.

По его словам, чрезмерное использование подобных препаратов приводит к появлению все большего числа антибиотикорезистентных штаммов. В результате лечить какие-то бактериальные инфекции будет гораздо сложнее.

Как сообщили «РИА Новости», назначение антибиотиков возможно только в том случае, если пневмония обусловлена бактериальной инфекцией.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге до Нового года могут вакцинировать от COVID 80% населения. Это возможно, если петербуржцы продолжат вакцинироваться таким же темпом.