В Минздраве раскритиковали лечение коронавируса антибиотиками

Коронавирус не следует лечить с помощью антибиотиков. Такое мнение выразил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов.
По его словам, чрезмерное использование подобных препаратов приводит к появлению все большего числа антибиотикорезистентных штаммов. В результате лечить какие-то бактериальные инфекции будет гораздо сложнее.
Как сообщили «РИА Новости», назначение антибиотиков возможно только в том случае, если пневмония обусловлена бактериальной инфекцией.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге до Нового года могут вакцинировать от COVID 80% населения. Это возможно, если петербуржцы продолжат вакцинироваться таким же темпом.