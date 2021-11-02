На следующей неделе Петербург начнут украшать к Новому году

Первые результаты работ можно будет увидеть с приходом зимы.

В Санкт-Петербурге активно готовятся к празднованию Нового года. Город начнут украшать уже со следующей недели, пишет 78.ru.

Известно, что улицы оформят в три этапа, первый из которых закончится 1 декабря. Это значит, что совсем скоро петербуржцы смогут любоваться красотой праздничного города.

Что касается новогодней елки, то ее установят на Дворцовой площади к 20 декабря. В этом году петербуржцы решали, какой она будет – настоящей или искусственной. Горожане проголосовали за живую елочку, которую привезут в Санкт-Петербург из Ленинградской области.

Напоминаем, что в Смольном разработали гайд по украшению города. Власти хотят, чтобы город выглядел не только празднично, но и красиво. Правила несложные: стоит отказаться от слишком ярких цветов, а также от мигающих и синих гирлянд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург украсят в едином стиле к Новому году. Отмечается, что в 2022 году будет праздноваться 350-летие Петра I, основателя Санкт-Петербурга. Именно поэтому дизайнеры предложили объединить символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода.