Петербург украсят в едином стиле к Новому году

Петербург уже готовится к Новому году. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Петербург уже готовится к Новому году. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В городе разработали единый брендбук, чтобы улицы выглядели не только празднично, но и стильно.

В Санкт-Петербурге вовсю готовятся к Новому году. На портале «Культура Петербурга» уже опубликовали рекомендации по тому, как стоит украшать город в преддверии 2022 года. В разработанном гайде указана общая концепция и рекомендации по оформлению витрин, зданий, балконов, ярмарок и новогодних лавок.

Отмечается, что в 2022 году будет праздноваться 360-летие Петра I, основателя Санкт-Петербурга. Именно поэтому дизайнеры предложили объединить символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода. Украшать по-новому стоит не только центр города, но и удаленные районы.

В брендбуке советуют отказаться от слишком ярких витрин и огоньков. При украшении зданий советуют сочетать не более трех цветов. Гирлянды лучше выбирать белого цвета и без мигания, уверены создатели брендбука.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы решили судьбу новогодней елки на Дворцовой площади.