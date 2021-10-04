Настоящая или искусственная? Петербуржцы решили судьбу новогодней елки на Дворцовой площади

Подошло к концу голосование по выбору новогодней елки, которая будет установлена накануне Нового года на Дворцовой площади в Петербурге. С небольшим преимуществом победу одержало настоящее дерево.

Как говорится, готовь сани летом, поэтому власти Петербурга еще в сентябре решили поинтересоваться у горожан, какую бы елку они хотели увидеть на Новый год. Опрос длился всего три дня, с 29 сентября по 1 октября.

Выбор стоял между искусственной и настоящей елкой, которую поставят главной площади города. Заявить о своем предпочтении можно было на сайте spbdnevnik.ru, на странице «Петербургского дневника» в социальной сети «ВКонтакте», а также по горячей линии издания. Почти все голосование лидировала живая ель.

Интересно, что в прошлом году настоящее дерево появилась на Дворцовой площади впервые с 2013 года. Последние восемь лет символом Нового года у петербуржцев была искусственная елка. Однако в 2020 году жители Северной столицы заявили о желании увидеть традиционное украшение к празднику. Так, была выбрана настоящая ель. 25-метровая красавица была в ретростиле. Дерево продолжало стоять еще две недели после «Старого Нового года». Лишь в конце января ее разобрали. Из толстого ствола елки изготовили часы, которые отправились по социальным учреждениям города.

«Поэтому на Новый 2022 год живая ель вновь может вернуться на главную площадь города, если этого захотят петербуржцы», — заявлялось в публикации.

На сайте spbdnevnik.ru о пахнущей ели мечтали 6 218 горожан, просили поставить искусственную — 4 793. При этом в Сети также выиграла настоящая ель, однако отрыв здесь был гораздо меньше. 4 053 голоса против 3 786.

Пользователи социальной сети устроили горячий спор. По мнению одних, настоящее дерево легко будет утилизировать, при этом дрова от него предлагали отдать пенсионерам из Ленинградской области, а ветки — зверопитомникам.

Имеющие противоположное мнение аргументировали свой выбор тем, что искусственную ель можно использовать неоднократно.

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