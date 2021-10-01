В Дом Зингера вернут городской книжный магазин

В Дом Зингера вернут городской книжный магазин
В Дом Зингера возвращается городской книжный магазин. Фото: Google Maps

В знаменитом Доме Зингера на Невском проспекте вновь откроют городской книжный магазин.

Об этом в пятницу сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале. Он напомнил, что в 1999 году петербургскую сеть выселили из Дома Зингера под предлогом ремонта. После ремонта исторические помещения занял коммерческий книжный. Сегодня город и владелец помещений «Альфа-банк» пытаются восстановить справедливость. Власти ждут окончательного решения суда по вопросам легитимности существующих договоров аренды.

«Открытие городского книжного магазина в знаменитом здании на Невском проспекте станет знаковым событием для города и итогом многолетней работы», — подчеркнул Пиотровский.

В настоящее время город рассматривает возможность создания единого книготоргового объединения, ориентированного на поддержку, прежде всего, петербургской литературы. Есть вероятность, что в него войдет «Книжная лавка писателей, которая в свое время вернулась в Дом Зингера.

Сейчас в магазине работает около 150 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из здания Зингера выселяют Книжный магазин №1.

дом зингера книжный магазин новости СПб


 

Новости партнеров
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Водительница
Водительница "БМВ" на Испытателей дёргалась на "зебре", задела пешеходов и уехала на красный свет
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире:
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире: "мачо на охоте"
Песков раскрыл истинную причину выбора
Песков раскрыл истинную причину выбора "красивой переводчицы" для встречи Путина с Трампом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Дом Зингера вернут городской книжный магазин
За сутки после убийства трех студенток под Оренбургом опросили 100 человек
Голикова заявила, что локдаун в России вводить не будут
На дорогах Ленобласти стали чаще сбивать лосей
В первый день осеннего месячника в Петербурге ликвидировали две свалки
Бесплатный кофе, пицца и бургер: петербургские клиенты Tele2 получают ...
Он на Mercedes, она на Rolls-Royce: как прошло венчание Романовых в Петербурге
Метрополитен Петербурга завел аккаунт в TikTok