В Дом Зингера вернут городской книжный магазин

В знаменитом Доме Зингера на Невском проспекте вновь откроют городской книжный магазин.

Об этом в пятницу сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале. Он напомнил, что в 1999 году петербургскую сеть выселили из Дома Зингера под предлогом ремонта. После ремонта исторические помещения занял коммерческий книжный. Сегодня город и владелец помещений «Альфа-банк» пытаются восстановить справедливость. Власти ждут окончательного решения суда по вопросам легитимности существующих договоров аренды.

«Открытие городского книжного магазина в знаменитом здании на Невском проспекте станет знаковым событием для города и итогом многолетней работы», — подчеркнул Пиотровский.

В настоящее время город рассматривает возможность создания единого книготоргового объединения, ориентированного на поддержку, прежде всего, петербургской литературы. Есть вероятность, что в него войдет «Книжная лавка писателей, которая в свое время вернулась в Дом Зингера.

Сейчас в магазине работает около 150 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из здания Зингера выселяют Книжный магазин №1.