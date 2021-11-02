Во время локдауна петербуржцы все реже пользуются общественным транспортом

Пассажиропоток метро упал на 600 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября ввели жесткий локдаун. В связи с этим горожане стали реже выходить на улицу и, как следствие, пользоваться общественным транспортом. Число пассажиров уже упало на треть, рассказывают в городском комитета по транспорту. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В ведомстве отметили, что метро опустело на 600 тысяч человек. Тем не менее, озвученные цифры меньше, чем ожидалось. Смольный надеялся, что пассажиров станет на 50% меньше.

Напоминаем, что сейчас общественный транспорт работает в графике выходного дня, то есть поезда следуют с увеличенными интервалами. Некоторые петербуржцы не заметили уменьшение количества пассажиров – по вечерам они жалуются на столпотворения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что для вакцинированных предложили ввести 50% скидку на проезд в общественном транспорте.