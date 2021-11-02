Из Петербурга в Калифорнии вместо благовоний пытались отправить табак

Из Петербурга в Калифорнии вместо благовоний пытались отправить табак
Посылку так и не дождется получатель. Фото: Северо-Западное таможенное управление

В подозрительной посылке нашли пять блоков табака.

Сотрудники Пулковской таможни обнаружили кое-что интересное в посылке, в которой должны были быть благовония. Известно, что отправление ожидают в Калифорнии, но зря – туда оно не доберется. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В документах говорилось, что в посылке лежат картриджи для благовоний. В ходе проверки выяснилось, что из Санкт-Петербурга пытались отправить незадекларированный товар, а именно нагреваемый табак в стиках. Отправитель, чтобы скрыть обман, положил в посылку картон и канцелярские резинки, но это не помогло. Всего в посылке обнаружили пять блоков.

Пулковская таможня установила факт недекларирования товара по 1-й части статьи 16.2 КоАП РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пулковской таможне задержали мужчин с 200 кг одежды в багаже.

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