Певица Анна Дзюба покинула группу Artik & Asti

Певица Анна Дзюба покинула группу Artik &#038; Asti
Группа продолжит существовать, но в другом составе. Фото: скриншот Instagram

Артистка пока никак не комментировала происходящее.

Певица Анна Дзюба, солистка Artik & Asti, покидает группу по непонятной причине. Об этом рассказали в музыкальной компании Self Made Music.

Отмечается, что теперь участники дуэта будут работать порознь. Группа продолжит свое существование, но в новом составе. Пока что основатель коллектива не рассказывает прочих потребностей. Сама Анна Дзюба также предпочитает не комментировать свой уход.

Перед тем, как группа распадется, Artik & Asti выпустят новый трек под названием «Family». Над ним работал всемирно известный диджеей и продюсер Дэвид Гетта, а также рэпер A Boogie Wit Da Hoodie (Артист Дж. Дубоуз). Напоминаем, что артисты выступали вместе на протяжении десяти лет. За эти годы Artik & Asti успели влюбить в себя миллионы поклонников, а также завоевать огромное количество престижных наград.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что группа ABBA заявила, что завершает карьеру. Девятый студийный альбом группы, который завершит творческий путь группы, презентуют 5 ноября.

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