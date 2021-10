Группа ABBA заявила, что завершает карьеру

Шведская поп-группа ABBA объявила о завершении карьеры в преддверии выхода их нового альбома «Вояж». Музыканты заявили, что их сбор для записи нового альбома был разовой акцией.

Первый за последние 40 лет альбом квартета считается одним из самых ожидаемых. Поклонники шведского коллектива уверены, что новая пластинка «Вояж» будет незабываемой, пишет Daily Mail.

«Я никогда не думал про себя, что АВВА никогда больше не повторится. Но теперь я могу сказать вам: вот оно», — рассказал участник группы Бенни Андерсон.

Девятый студийный альбом группы, который завершит творческий путь группы, презентуют 5 ноября. ABBA выступит с концертом в поддержку новых песен в мае следующего года. Над предстоящим выступлением работают более 800 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа АВВА выпустит первый за 40 лет альбом. Название первых двух синглов альбома — I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down.