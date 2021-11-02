В Петербурге не было выявлено ни одного случая смертности от вакцинации

В Петербурге не было выявлено ни одного случая смертности от вакцинации. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге не было выявлено ни одного случая смертности от вакцинации. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Иммунологическая комиссия Санкт-Петербурга рассмотрела 12 случаев смерти вакцинированных от коронавируса пациентов и не нашла связи между летальным исходом и прививкой.

С начала компании в конце 2020 года иммунологическая комиссия города рассмотрела 12 случаев смерти привившихся, — связи между вакцинацией и летальным исходом больных не было обнаружено. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на конференцию, в которой участвовал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По словам председателя, у привитых людей в 20 раз снижается риск летального исхода, чем у тех кто не привился.

«Даже если человек заболел коронавирусной инфекцией в тяжелой либо в среднетяжелой форме и госпитализировался, то у людей, которые прошли цикл вакцинации, риск наступления летального исхода в три раза ниже, чем у невакцинированных», — заявил Дмитрий Лисовец.

Председатель сообщил, что в одной из больниц умерло 27 пациентов с коронавирусом, при этом только один из них был вакцинирован, но имел целый набор сопутствующей патологии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в комитете по здравоохранению отметили, что для рассмотрения случаев была создана специальная комиссия, в которую входят практикующие врачи. Ни один из них не нашел взаимосвязи между смертью и вакцинацией.