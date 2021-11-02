В Петербурге после вакцинации от коронавируса умерли 12 человек

В Петербурге после вакцинации от коронавируса умерли 12 человек
Вакцинации в ТЦ "Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Врачи не нашли взаимосвязи между прививкой и наступлением летального исхода.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что в Санкт-Петербурге зафиксировано и проверено 12 случаев смерти после вакцинации от коронавируса. До сих пор не выявлено ни одного летального исхода, который бы наступил именно из-за прививки. Об этом Лисовец заявил во время пресс-конференции ТАСС.

В ведомстве отметили, что для рассмотрения случаев была создана специальная комиссия, в которую входят практикующие врачи. Ни один из них не нашел взаимосвязи между двумя событиями. Это значит, что нет оснований полагать, будто вакцинация становится причиной смерти.

Лисовец напомнил, что прививка помогает избежать тяжелого течения болезни, а также спасает от смерти. Риск летального исхода у привитых в 20 раз меньше, чем у остальных, подчеркнул глава ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что комздрав Петербурга недоволен уровнем вакцинации среди беременных.

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