Комздрав Петербурга недоволен уровнем вакцинации среди беременных

Ведомство планирует проверить, информируют ли женщин о возможности сделать прививку от коронавируса.

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что уровень вакцинации среди беременных в городе слишком низок. На данный момент полностью привили около 150 женщин, находящихся в положении. Глава ведомства полагает, что нужно устроить выездные проверки. Об этом Лисовец сообщил на пресс-конференции ТАСС.

В комитете предполагают, что акушеры-гинекологи плохо информируют беременных о возможности вакцинироваться. В ходе проверки выяснят, как проходят беседы с женщинами. Напоминаем, что массовая вакцинация беременных пока не стартовала. При этом они могут сделать прививку «Спутником V», если лечащий врач не видит никаких весомых причин для отказа.

Стоит также добавить, что с начала года в Петербурге из-за коронавируса умерли 15 беременных женщин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном раскрыли, сколько петербуржцев привились «Спутником Лайт» и другими вакцинами.