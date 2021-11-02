В Смольном раскрыли, сколько петербуржцев привились «Спутником Лайт» и другими вакцинами

Стало известно, сколько жителей Петербурга вакцинировались «Спутником Лайт» до введения новых рекомендаций Минздрава. Цифры озвучил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Так, однокомпонентную вакцину выбрали 370 тыс. горожан. Теперь ее можно использовать только для ревакцинации или вакцинации после перенесенного коронавируса.

Лисовец рассказал на пресс-конференции в «ТАСС», что большая часть петербуржцев получила препарат «Спутник V» — 1 млн 471 тыс., «КовиВак» — 36,7 тыс., «ЭпиВакКорону» — 27 тысяч.

Власти призывают горожан использовать нерабочие дни для посещения пунктов вакцинации.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нерабочие дни снизили заболеваемость COVID-19.