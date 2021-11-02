«Зенит» уступил «Ювентусу» в Турине со счетом 2:4

Победа в матче группового этапа юношеской Лиги УЕФА в итальянском городе Турине досталась «Ювентусу». «Зенит» проиграл сопернику на 2 мяча.

Встреча завершилась со счетом 2:4, петербургская команда педелилась этим в своем Твиттере. Первые три гола принадлежат «Ювентусу», один из которых был забит в пенальти на 16-ой минуте. Через 15 минут после этого в воротах петербургского клуба оказался еще один мяч. За минуту до перерыва перед вторым таймом Анжель Шибозо забил третий гол.

«Зенит» пытался догнать команду противника. Так, во втором тайме Аким Белохонов забил первый гол российской команды. Второй, заключительный удар в ворота противника осуществил Кирилл Хвастухин, ему лишь удалось сократить разрыв в финальном счете.

В турнирной таблице «Ювентус» занимает первое место, заработав десять очков в четырех встречах. На втором месте расположился «Челси». «Зенит», заработавший три очка, занимает третье место.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что команда «Зенит» с разгромным счетом 4:1 обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ. Игра состоялась на «Газпром Арене» 29 октября.