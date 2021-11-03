Джонсон объяснил отсутствие Путина на климатическом саммите

Джонсон объяснил отсутствие Путина на климатическом саммите
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением отнесся к отсутствию президента России. Фото: скриншот Instagram

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал отсутствие президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпинна климатическом саммите ООН.

Он рассказал, что отнесся к такому решению политиков с уважением, сообщили «РИА Новости». Джонсон также напомнил о сложной эпидемиологической ситуации в мире.

Всего в саммите в Глазго приняли участие представители более 120 стран. Владимир Путин и Си Цзиньпинь выступили в дистанционном формате.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Грета Тунберг обвинила мировых лидеров, участвующих в климатическом саммите в Глазго, в притворстве. По ее словам, люди должны требовать «климатической справедливости», а не мириться с «бесконечным бла-бла-бла».

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