Джонсон объяснил отсутствие Путина на климатическом саммите

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал отсутствие президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпинна климатическом саммите ООН.

Он рассказал, что отнесся к такому решению политиков с уважением, сообщили «РИА Новости». Джонсон также напомнил о сложной эпидемиологической ситуации в мире.

Всего в саммите в Глазго приняли участие представители более 120 стран. Владимир Путин и Си Цзиньпинь выступили в дистанционном формате.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Грета Тунберг обвинила мировых лидеров, участвующих в климатическом саммите в Глазго, в притворстве. По ее словам, люди должны требовать «климатической справедливости», а не мириться с «бесконечным бла-бла-бла».