Новый директор МХАТа назвал разницу между Бузовой и Цискаридзе

Ольга Бузова первый раз сыграла в спектакле "Чудесный грузин" летом. Фото: скриншот Instagram

Ольга Бузова первый раз сыграла в спектакле "Чудесный грузин" летом. Фото: скриншот Instagram

Новый директор театра МХАТ им. Горького Владимир Кехман объяснил, почему отменил спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой и чем она отличается от Николая Цискаридзе.

По его словам, люди платят большие деньги, чтобы увидеть Цискаридзе, на Бузову же было продано мизерное количество билетов. И добавил, что баснословные сборы за спектакль с участием экс-ведущей «Дама-2», о которых говорила сама поющая ведущая, — это «миф».

Кехман также отметил в беседе с «РЕН ТВ», что на спектакль с участием Бузовой, было продано всего 225 билетов, поэтому по новым правилам в репертуар его и не взяли.

Напомним, 10 июня, состоялся пресс-показ спектакля с участием певицы. Певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького. Она исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бузова обвинила руководство МХАТ во лжи после отмены спектакля с ее участием.