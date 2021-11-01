Бузова обвинила руководство МХАТ во лжи после отмены спектакля с ее участием

Бузова обвинила руководство МХАТ во лжи после отмены спектакля с ее участием
Бузова обвинила Кехмана во лжи. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова обвинила во лжи гендиректора Московского художественного академического театра им. Горького (МХАТ) Владимира Кехмана.

Спектакль «Чудесный Грузин» с участием Бузовой должен был пройти 2 ноября. Певица рассказала в своем Instagram, что все билеты на постановку раскупили за считанные дни. Однако, по словам Бузовой, Кехман поручил отменить спектакль и объяснить это плохой покупкой билетов.

Знаменитость считает, что информация о плохих продажах была лживой. В сторис она опубликовала скриншоты сайта театра, где указывалось, что все билеты на «Чудесного Грузина» были раскуплены уже к 30 ноября.

Бузова задалась вопросом, зачем МХАТ врет своим зрителям, что на спектакль не продаются билеты.

«Чтобы очернить меня??? И приподнять себя… ну этот вариант делают многие в шоу-бизнесе, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство», — отмечает певица.

Она добавила, что накануне ее коллеги написали ей прощальные СМС, хотя у нее подписан договор на участие в спектакле 2 ноября и 23 декабря.

«Если господину Кехману не привлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто!», — подчеркнула Бузова.

Как отмечает звезда, ей обидно не только за себя, но и за всех, кто работал над постановкой в течение нескольких месяцев.

Бузова обвинила Кехмана во лжи. Фото: скриншот Instagram

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собчак высмеяла решение МХАТ отменить спектакль с участием Бузовой.

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