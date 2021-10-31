Собчак высмеяла решение МХАТ отменить спектакль с участием Бузовой

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала отмену спектакля «Чудесный грузин» во МХАТ имени Горького с участием певицы Ольги Бузовой.

«Вообще вся эта ситуация с Олей напоминает еврейский анекдот про «купи козу — продай козу». Кто не знает — универсальная формула, как исправить любую ситуацию. Если тебе плохо живётся, покупаешь козу, всем становится ещё хуже и неудобнее, а потом убираешь козу и сразу кажется, что жизнь наконец налаживается», — написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, генеральный директор МХАТа Владимир Кехман рассказал о переносе спектакля «Чудесный грузин», который должен был состояться 2 ноября, на неопределенный срок. Причина — плохие продажи билетов в период карантина. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

«Чудесный грузин» — спектакль про молодого Сталина.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького. Она исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Ольга Бузова прокомментировала высказывания хейтеров, которым не понравилось, что она будет участвовать в спектакле МХАТа. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте. Артистка написала, что люди, которые могут – делают, а те, у кого не получаются, критикуют.