Петербургским вузам разрешили продлить дистанционное обучение после 8 ноября

Петербургским вузам разрешили продлить дистанционное обучение после 8 ноября
Учебным заведениям следует контролировать успеваемость студентов по освоению программ. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Минобрнауки разрешили российским вузам проводить промежуточную аттестацию студентов в дистанционном формате.

После периода нерабочих дней студенты могут продолжить обучение удаленно или в формате самостоятельной работы. При этом образовательным учреждениям необходимо обеспечить студентов методической поддержкой и за три дня предупредить об объеме работы.

Как сообщили на сайте Минобрнауки, промежуточную аттестацию также разрешено провести в дистанционном формате.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября ввели локдаун. В городе работают только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что незапланированные каникулы могут продолжится для петербуржцев после 8 ноября. Смольный рассматривает вариант продления антиковидных ограничений.

вузы петербурга дистанционное обучение новости СПб


 

Новости партнеров
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Вирусолог назвал предсмертный симптом больных COVID-19
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве госпитализировали годовалого ребенка после падения с пятого этажа
В России вакцинацию полного цикла от ковида провели почти 60 миллион раз
В Германии высказались о влиянии запуска «Северного потока-2» на рынок газа
Почти 20 лет подряд: горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал ...
Спасатели потушили пожар в «трешке» в Выборгском районе
Голикова рассказала, в каких регионах ситуация с ковидом ухудшилась
Мать Бузовой отреагировала на отмену спектаклей с участием ее дочери во МХАТе
Во Всеволожском районе задержали находившегося в розыске мигранта