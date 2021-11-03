Петербургским вузам разрешили продлить дистанционное обучение после 8 ноября

В Минобрнауки разрешили российским вузам проводить промежуточную аттестацию студентов в дистанционном формате.

После периода нерабочих дней студенты могут продолжить обучение удаленно или в формате самостоятельной работы. При этом образовательным учреждениям необходимо обеспечить студентов методической поддержкой и за три дня предупредить об объеме работы.

Как сообщили на сайте Минобрнауки, промежуточную аттестацию также разрешено провести в дистанционном формате.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября ввели локдаун. В городе работают только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что незапланированные каникулы могут продолжится для петербуржцев после 8 ноября. Смольный рассматривает вариант продления антиковидных ограничений.