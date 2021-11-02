Нерабочие дни в Петербурге могут быть продлены после 8 ноября

Нерабочие дни в Петербурге могут быть продлены после 8 ноября
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Незапланированные каникулы могут продолжится для петербуржцев после 8 ноября. Смольный рассматривает вариант продления антиковидных ограничений.

Власти Петербурга рассматривают возможность продлить локдаун с 8 ноября, внеся коррективы в существующие ограничения по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом «Невским Новостям» сообщили источники, близкие к рабочей группе, разрабатывающей рекомендации для губернатора Александра Беглова.

По словам собеседников издания, динамика заболеваний в городе не снижается, в связи с чем есть смысл продлить ограничения. Нерабочие дни могут быть продлены минимум на неделю для государственных служащих, бюджетников. Школьников с 8 ноября планируют перевести на дистанционное обучение.

«Режим нерабочих дней будет продлен с 8 ноября, минимум на неделю. Динамика заболеваемости не снижается, на плато четвертой волны город не вышел. Режим QR-кодов будет расширен на общепит и предприятия сферы услуг», — утверждает собеседник агенства.

Основная задача Смольного сейчас мотивировать жителей вакцинироваться. Изменения по нерабочим дням могут быть подписаны губернатором города Александром Бегловым 3 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге было рассмотрено решение после 7 ноября сохранить формат смешанного обучения в высших учебных заведениях. Если количество заболеваний увеличится, то большинство занятий переведут в онлайн-формат.

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