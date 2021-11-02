В Петербурге допускают возможность обучения студентов в смешанном формате

Было рассмотрено решение после 7 ноября сохранить формат смешанного обучения в высших учебных заведениях Петербурга. Если количество заболеваний увеличится, то большинство занятий перейдет в онлайн-формат.

С 8 ноября петербургские студенты будут учиться в смешанном формате онлайн и оффлайн занятий. Об этом сообщил председатель Совета ректоров вузов города и Ленобласти Алексей Демидов на конференции ТАСС. При ухудшении обстановки с заболевшими COVID-19 занятия по большей части перенесут в сеть.

«Другой вопрос в пропорциях, в которых университеты буду совмещать дистанционное и очное обучение. Одно дело, если это вуз технического профиля, а другое, если гуманитарный», — пояснил Алексей Демидов.

Окончательное решение о функционировании вузов будет принято после 6 ноября, когда ситуация с заболевшими станет яснее. Демидов сообщил, что при благоприятной обстановке после нерабочих дней вузам предстоит самостоятельно определять какое количество студентов будет допущено к обучению в аудитории.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на настоящий момент привилось всего около 25% петербургских студентов. Наблюдается низкая заинтересованность в вакцинации.