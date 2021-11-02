В Петербурге отмечен низкий уровень вакцинации среди студентов

Только четверть студентов петербургских вузов имеют иммунитет к коронавирусу.

Наблюдается низкая заинтересованность к вакцинации среди учащихся высших учебных заведений. На настоящий момент привилось всего около 25% молодых людей. Об этом сообщил председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов на конференции ТАСС.

«Привились 25 процентов обучающихся в вузах. Я бы сказал, что это не только привитые, но и переболевшие. От молодежи многое зависит: будет ли работа осуществляться в офлайн-режиме или смешанном», — заявил Андрей Максимов.

Председатель Комитета по науке и высшей школе призывает студентов не забывать о важности вакцинации. По его словам, каждый студент должен ответственно подходить к вопросам вакцинации, к культуре поведения и постараться обеспечить безопасность для других обучающихся и преподавателей, среди которых привилось около 80%.

Кроме того, Максимов отметил, что многие студенты переболели коронавирусом бессимптомно и не попали в статистику заболевших.

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов также подчеркнул низкую вакцинацию студентов. Он считает, что после ноябрьских праздников большая часть высших учебных заведений продолжат вести занятия в смешанном формате и увеличат число онлайн-уроков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утвердил распоряжение о начислении именной стипендии студентам-инвалидам.