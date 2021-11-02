В Петербурге отмечен низкий уровень вакцинации среди студентов

В Петербурге отмечен низкий уровень вакцинации среди студентов
В Петербурге отмечен низкий уровень вакцинации среди студентов. Фото: pixabay.com

Только четверть студентов петербургских вузов имеют иммунитет к коронавирусу.

Наблюдается низкая заинтересованность к вакцинации среди учащихся высших учебных заведений. На настоящий момент привилось всего около 25% молодых людей. Об этом сообщил председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов на конференции ТАСС.

«Привились 25 процентов обучающихся в вузах. Я бы сказал, что это не только привитые, но и переболевшие. От молодежи многое зависит: будет ли работа осуществляться в офлайн-режиме или смешанном», — заявил Андрей Максимов.

Председатель Комитета по науке и высшей школе призывает студентов не забывать о важности вакцинации. По его словам, каждый студент должен ответственно подходить к вопросам вакцинации, к культуре поведения и постараться обеспечить безопасность для других обучающихся и преподавателей, среди которых привилось около 80%.

Кроме того, Максимов отметил, что многие студенты переболели коронавирусом бессимптомно и не попали в статистику заболевших.

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов также подчеркнул низкую вакцинацию студентов. Он считает, что после ноябрьских праздников большая часть высших учебных заведений продолжат вести занятия в смешанном формате и увеличат число онлайн-уроков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко утвердил распоряжение о начислении именной стипендии студентам-инвалидам.

антиковидные ограничения коронавирус новости СПб образование студенты


 

Новости партнеров
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве госпитализировали годовалого ребенка после падения с пятого этажа
В России вакцинацию полного цикла от ковида провели почти 60 миллион раз
В Германии высказались о влиянии запуска «Северного потока-2» на рынок газа
Почти 20 лет подряд: горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал ...
Спасатели потушили пожар в «трешке» в Выборгском районе
Голикова рассказала, в каких регионах ситуация с ковидом ухудшилась
Мать Бузовой отреагировала на отмену спектаклей с участием ее дочери во МХАТе
Во Всеволожском районе задержали находившегося в розыске мигранта