Россиян предупредили о возможном подорожании молочных продуктов

В Министерстве сельского хозяйства России допустили рост цен на молочную продукцию. Это связано с возросшей себестоимостью производства и нововведениями.
Так, с 1 сентября в стране стартовала обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток, еще с 1 июня она стала необходима для сыров и мороженого.
Как сообщили «Известия», в ведомстве подчеркнули, что производители весь год старались сдерживать взрывной рост цен на молочную продукцию за счет собственной прибыли.
Величина предполагаемого подорожания продукции пока не указывается.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сосиски и колбасы подорожают в России. Рост цен составит 7-20%.