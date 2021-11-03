Россиян предупредили о возможном подорожании молочных продуктов

В России прогнозируют рост цен на молочную продукцию. Фото: pixabay.com

В России прогнозируют рост цен на молочную продукцию. Фото: pixabay.com

В Министерстве сельского хозяйства России допустили рост цен на молочную продукцию. Это связано с возросшей себестоимостью производства и нововведениями.

Так, с 1 сентября в стране стартовала обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток, еще с 1 июня она стала необходима для сыров и мороженого.

Как сообщили «Известия», в ведомстве подчеркнули, что производители весь год старались сдерживать взрывной рост цен на молочную продукцию за счет собственной прибыли.

Величина предполагаемого подорожания продукции пока не указывается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сосиски и колбасы подорожают в России. Рост цен составит 7-20%.