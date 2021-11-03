Россиян предупредили о возможном подорожании молочных продуктов

Россиян предупредили о возможном подорожании молочных продуктов
В России прогнозируют рост цен на молочную продукцию. Фото: pixabay.com

В Министерстве сельского хозяйства России допустили рост цен на молочную продукцию. Это связано с возросшей себестоимостью производства и нововведениями.

Так, с 1 сентября в стране стартовала обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток, еще с 1 июня она стала необходима для сыров и мороженого.

Как сообщили «Известия», в ведомстве подчеркнули, что производители весь год старались сдерживать взрывной рост цен на молочную продукцию за счет собственной прибыли.

Величина предполагаемого подорожания продукции пока не указывается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сосиски и колбасы подорожают в России. Рост цен составит 7-20%.

Минсельхоз РФ молочные продукты Россия экономика


 

Новости партнеров
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
В Петербурге снесут гипермаркет
В Петербурге снесут гипермаркет "Карусель" для строительства отеля или бизнес-центра
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Коронавирусные ограничения могут задержаться в Петербурге до Нового года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 48%
Полиция нашла мужчину с ребенком, на которого напали в Новой Москве
Правительство продлило срок проведения розыгрыша денежных призов среди ...
Австрия и Россия снимают ограничения на авиасообщение
Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией компенсации бывшим ...
В Петербурге не будут продлевать нерабочие дни
Школы Петербурга вернутся к очной форме работы после «нерабочих дней»
Инспекторы ДПС доставили в больницу раненого петербуржца с кровотечением