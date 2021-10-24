Сосиски и колбасы подорожают в России до 20%

Сосиски и колбасы подорожают в России до 20%
Кроме того, говядина и свинина станет дороже на 10–20%, куриная тушка на 8%, а филе на 7%. Фото: Pixabay

Отечественные мясоперерабатывающие компании начнут повышать цены на мясные изделия с конца октября на 7-20%. Об этом сообщают «Известия».

Более 10 крупные российских производителей колбас и сосисок поставили в известность ритейл о предстоящем росте цен на 7-20%. Повышение произойдет в конце этого месяц и в начале следующего. О росте цен предупредили торговые сети «Останкино», «Мираторг», «Клинский», «Дымов».

Мясоперерабатывающие компании говорят, причиной тому стало удорожание сырья, яичного меланжа, упаковки и моющих средств и др. Минсельхоз предпринимает меры по стабилизации ситуации. Так, ведомство планирует выделить животноводческим организациям дополнительные 10 млрд рублей как компенсацию затрат на закупку корма.

По данным ритейлера Верный», цены вырастут на готовые мясные изделия. Например, фарш может подорожать до 12%, шницель куриный — до 18%, а биточки, сосиски, салями, тефтели до 10%. Кроме того, говядина и свинина станет дороже на 10–20%, куриная тушка на 8%, а филе на 7%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, диетолог посоветовал продукт, идеально подходящий для похудения.

говядина колбаса мясо повышение цен свинина


 

Новости партнеров
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Финна привели в ужас условия в Боткинской больнице
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 по кашлю
Ученые рассказали, как распознать COVID-19 по кашлю
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сосиски и колбасы подорожают в России до 20%
Женщинам, кормящим грудью, Минздрав разрешил вакцинацию «Спутником V»
Утку со стрелой в голове заметили живой в саду Ивана Фомина у проспекта ...
ДТП с тремя автомобилями произошло в Токсовском тоннеле в Мурино
В Петербурге в массовом ДТП с шестью автомобилями погиб человек
Захарова высказалась о «бездомных», по мнению Госдепа, россиянах
В Подмосковье в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека
Ушел из жизни режиссер Александр Рогожкин