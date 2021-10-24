Сосиски и колбасы подорожают в России до 20%

Кроме того, говядина и свинина станет дороже на 10–20%, куриная тушка на 8%, а филе на 7%. Фото: Pixabay

Кроме того, говядина и свинина станет дороже на 10–20%, куриная тушка на 8%, а филе на 7%. Фото: Pixabay

Отечественные мясоперерабатывающие компании начнут повышать цены на мясные изделия с конца октября на 7-20%. Об этом сообщают «Известия».

Более 10 крупные российских производителей колбас и сосисок поставили в известность ритейл о предстоящем росте цен на 7-20%. Повышение произойдет в конце этого месяц и в начале следующего. О росте цен предупредили торговые сети «Останкино», «Мираторг», «Клинский», «Дымов».

Мясоперерабатывающие компании говорят, причиной тому стало удорожание сырья, яичного меланжа, упаковки и моющих средств и др. Минсельхоз предпринимает меры по стабилизации ситуации. Так, ведомство планирует выделить животноводческим организациям дополнительные 10 млрд рублей как компенсацию затрат на закупку корма.

По данным ритейлера Верный», цены вырастут на готовые мясные изделия. Например, фарш может подорожать до 12%, шницель куриный — до 18%, а биточки, сосиски, салями, тефтели до 10%. Кроме того, говядина и свинина станет дороже на 10–20%, куриная тушка на 8%, а филе на 7%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, диетолог посоветовал продукт, идеально подходящий для похудения.