Евгений Антипов ушел из Комздрава Петербурга ради работы в Минздраве РФ

Евгений Антипов ушел из Комздрава Петербурга ради работы в Минздраве РФ
Антипов будет работать в Минздраве РФ. Фото: скриншот Вконтакте

Бывшего заместителя председателя ведомства проводили со всеми почестями.

Сегодня, 3 ноября, стало известно о переходе бывшего заместителя председателя Комитета по здравоохранению Евгения Антипова на работу в Министерство здравоохранения России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что председатель комитета Дмитрий Лисовец выразил благодарность Антипову за службу, а также передал ему самые теплые пожелания от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Политик просил передать «спасибо» за эффективную гражданскую службу.

Напоминаем, что Евгений Антипов отучился в Военно-медицинской академии Кирова, а после в Государственном институте усовершенствования врачей Минобороны РФ. Он имеет огромный опыт – в том числе работы в столичных медучреждениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, кто станет главным архитектором Петербурга. На пост назначен Павел Соколов – сын Соколова-старшего, который занимал этот пост в 1986-1992 годах.

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