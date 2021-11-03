Петербуржцев, пытавшихся утеплить коней на Аничковом мосту, задержали

Петербуржцев, пытавшихся утеплить коней на Аничковом мосту, задержали
Коней на Аничковом мосту украсили варежками. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Трое молодых людей хотели надеть на скульптуры яро-красные варежки.

В Санкт-Петербурге задержали трех парней, которые пытались нарядить скульптуры коней на Аничковом мосту. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент случился в среду утром. Петербуржцы наблюдали за тем, как молодые люди утепляют скульптуры к Новому году. Происходящее снималось на видео с дрона. В какой-то момент в происходящее вмешались сотрудники правоохранительных органов. Они задержали хулиганов и отвезли их в отделение полиции. Там парней допросят.

К слову, украшенными оказались не только кони на мосту, а также кони, стоящие перед Конногвардейским манежем напротив Исаакиевского собора. Вполне возможно, что к этому также причастны задержанные. Об этом пишет «Фонтанка».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мародеры украли ценные скульптуры из дома Чубакова после пожара.

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