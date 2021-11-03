В Зеленогорске мужчина стрелял по дорожным знакам и указателям

В Зеленогорске мужчина стрелял по дорожным знакам и указателям
Мужчина стрелял по указателям и знакам. Фото: Baltphoto

Хулигана, перепугавшего местных жителей, задержали.

В Зеленогорске вооруженный мужчина стрелял по дорожным знакам и указателям, пугая местных жителей. Росгвардейцы, находившиеся неподалеку, задержали хулигана и доставили его в отделение полиции. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел на углу улиц Спортивной и Курортной. Очевидцы рассказали, что мужчина палил из пневматической винтовки по различным железным предметам. Сотрудники Росгвардии застали хулигана в тот момент, когда он стрелял по банкам, нарушая тем самым общественный порядок.

Мужчину задержали и передали полицейским для выяснения обстоятельств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Свердловской области обстреляли здание ковидной больницы. Известно также, что неизвестные целились в машину врача реанимации.

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