Неужели из мести? В Свердловской области обстреляли здание ковидной больницы

Известно также, что неизвестные целились в машину врача реанимации.

В Свердловской области сегодня, 3 ноября, неизвестные обстреляли Асбестовскую городскую больницу №1, в которой лечат коронавирусных пациентов. Об этом пишет портал E1.ru со ссылкой на источник.

Анонимы рассказывают, что некто стрелял преимущественно по машине врача-реаниматолога, но досталось в том числе и зданию. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, у стрелявших могли быть личные счеты со специалистом. Таким образом, мотив преступления – месть за умершего от коронавируса родственника или близкого человека.

Начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о стрельбе, но пока не готов раскрывать подробности. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что священник открыл стрельбу во время драки в храме в Москве.