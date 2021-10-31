Священник открыл стрельбу во время драки в храме в Москве

В Москве священнослужитель открыл стрельбу во время нападения на него неизвестного мужчины. Инцидент произошел в храме на улице Генерала Белобородова.

Об этом сегодня сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, священнослужитель и мужчина подрались в туалете храма. Батюшка сумел дать отпор и достал сигнальный пистолет. Он открыл огонь, однако злоумышленник продолжил избивать его, а после попытался сбежать. Но священнослужитель успел остановить автобус, в который сел нападавший.

К этому времени очевидцы уже вызвали полицию. Нарушитель все же смог скрыться, убежав в сторону кладбища.

Сейчас нападавшего разыскивают правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейский застрелили мужчину с ножом при задержании в Петербурге. Правоохранителям пришлось открыть огонь по злоумышленнику.