Полицейский застрелили мужчину с ножом при задержании в Петербурге

Полицейский застрелили мужчину с ножом при задержании в Петербурге
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили подробности трагедии в Шушарах. Полицейским пришлось открыть огонь по злоумышленнику.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 31 октября, на Школьной улице. Ближе к ночи в отдел полиции обратился местный житель, с заявлением о том, что якобы в квартире его жена упала на стекло и пострадала.

На месте правоохранители встретили мужчину, который попытался скрыться, но после неудачной попытки решил защищаться ножом. Правоохранители сделали предупредительный выстрел в сторону идущего на них вооруженного мужчины, а затем применили оружие в отношении него. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений.

В его квартире была обнаружена женщина с множественными колото-резанными ранениями, ее госпитализировали. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приехавшая скорая помощь попыталась спасти жителя Шушар, однако это ему не помогло.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб стрельба


 

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