«Паясничать не надо»: Кремль напомнил Байдену о пожарах в США

«Паясничать не надо»: Кремль напомнил Байдену о пожарах в США
Слова Байдена вызвали негодование в Кремле. Фото: скриншот Instagram

Байден заявил, что в России горит тундра и это вызывает опасения. Кремль призвал США разбираться со своими пожарами.

В Кремле прокомментировали опасения президента США Джо Байдена, касающиеся горящей тундры. Правительство напомнило, что у Америки достаточно своих проблем и посоветовало «не ерничать». Об этом пишет РИА Новости.

Байден во время пресс-конференции в Глазго заявил, что в России в связи с пожарами могут возникнуть серьезные проблемы с климатом. Он также выразил непонимание, по какой причине власти страны не захотели присутствовать на мероприятии.

Глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), отвечая Байдену, призвал его не «паясничать» и «не ерничать».

«В Америке пожары были осенью и еще будут. Думаю, что здесь паясничать не надо. И ерничать не надо, что горит»,

— заявил Харитонов.

Он заверил, что Россия делает все, чтобы разобраться с проблемой и не собирается никуда «бежать по первому зову».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 205 тыс. га леса горит на территории России.

Джо Байден пожар США


 

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