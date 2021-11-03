В Тихвине в жесткой аварии с легковушками пострадали двое

В аварии пострадали два человека. Фото: скриншот Вконтакте

В аварии пострадали два человека. Фото: скриншот Вконтакте

Оба водителя получили травмы и попали в больницу.

В Тихвине сегодня утром, 3 ноября, произошла жесткая авария, в результате которой пострадали два человека. Об этом пишет 47news, ссылаясь на источники в экстренных службах.

Авария случилась на улице Карла Маркса – там у тихвинского дворца культуры столкнулись «Хендэ» и «Мазда». Также автомобили задели «Форд». В результате двум водителям потребовалась госпитализация. Не уточняется, в каком состоянии находятся автомобилисты.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств ДТП. На место также выезжали сотрудники МЧС, которые ликвидировали последствия аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петроградском районе Убер, Солярис и Лада собрали «паровозик».