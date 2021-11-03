КАД перекроют между Колтушским и Мурманским шоссе в ночь на 7 ноября

КАД перекроют между Колтушским и Мурманским шоссе в ночь на 7 ноября
Движение будет прекращено на 20 минут ночью. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Движение между развязками будет прекращено на 20 минут.

На кольцевой автодороге Санкт-Петербурга в ночь на 7 ноября планируют перекрыть движение между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Участок дороги будет недоступен для автомобилистов с 2:30 до 2:50. Движение перекроют как по внешнему, так и по внутреннему кольцу. Это необходимо, чтобы обезопасить водителей во время демонтажа части воздушной линии электропередачи. Рабочие планируют справиться за 20 минут. Автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не пришлось ожидать завершения работ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборгском районе из-за ремонта путей ограничивается движение на месяц. С 30 октября по 30 ноября в связи с производством работ ограничивается движение транспорта по улице Смолячкова от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта.

движение кад новости СПб


 

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