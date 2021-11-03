«Ленфильм» получил исключительную лицензию на «Золушку» и прочую классику

Киностудии передали исключительную лицензию на использование фильмов «Золотой коллекции».

Госфильмофонд передал «Ленфильму» исключительную лицензию на право использования фильмов «Золотой коллекции» на территории России, СНГ и остальных стран мира. Лицензия будет действовать до 2043 года. Об этом сообщается на сайте киностудии.

В «Золотую коллекцию» входят классика советского кинематографа. Это такие фильмы как «Золушка», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»», «Свадьба в Малиновке», «Небесный тихоход», «Полосатый рейс», «Мистер Икс», «Гамлет» и другие. Это значит, что «Ленфильм» будет получать доход от распоряжения указанными правами.

«Киностудия планирует доходы от прав на использование «золотой коллекции» направить на проекты своей лаборатории «Ленфильм-дебют». Для нас крайне важно, чтобы то, что наработали предыдущие поколения, работало на будущее»,

– сказал генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гендиректор «Ленфильма» рассказал, как будет возрождаться киностудия.