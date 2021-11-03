Расходы развитие Петербурга и социальную сферу увеличат на 53 млрд рублей

Расходы развитие Петербурга и социальную сферу увеличат на 53 млрд рублей
С учетом поправки Беглова доходы бюджета в 2022 году вырастут до 890,8 млрд рублей, расходы - до 971,5 млрд рублей. Фото: Смольный

Петербургский губернатор Александр Беглов внес в парламент поправку ко второму чтению законопроекта о городском бюджете на 2022-2024 году.

В следующем году план по доходам увеличат на 16,4 млрд рублей, а расходную часть — на 53,4 млрд рублей. С учетом поправки Беглова доходы бюджета в 2022 году вырастут до 890,8 млрд рублей, расходы — до 971,5 млрд рублей, дефицит — 80,7 млрд рублей.

Дополнительные 12 млрд рублей направят на оказание мер соцподдержки, в том числе 500 млн рублей — на выплаты петербуржцам-долгожителям.

Еще 12,2 млрд пойдет на покупку подвижного состава для электротранспорта и метрополитена, 3 млрд рублей — для Фонда капремонта на софинансирование ремонта многоквартирных жилых домов, 10,5 млрд рублей — на капремонт и покупку оборудования для соцучреждений.

Кроме того, 1,9 млрд рублей выделят на ремонт и оснащение стадионов при учебных заведениях, 14 млрд рублей — на обеспечение общественной безопасности, в том числе на камеры видеонаблюдения, 7,4 млрд рублей — на развитие экономической зоны «Санкт-Петербург».

Адресная инвестиционная программа, после внесенной поправки, за три года вырастет на 68 млрд рублей. Дополнительные 45,4 млрд рублей направят на строительство метро. Вместе с другими вкладами расходы на строительство подземку в ближайшие три года достигнут 150 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что озвученный Бегловым проект бюджета Петербурга на три года прошел первое чтение в ЗакСе.

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