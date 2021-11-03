Тоннель петербургской дамбы закрыли из-за аварии

Тоннель петербургской дамбы закрыли из-за аварии
Движение по тоннелю перекрыто с 18:35. Фото: скриншот Instagram

Сегодня вечером в тоннеле петербургской дамбы полностью приостановили автомобильное движение.

Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга. Авария произошла в 18:35 в тоннеле транспортного отсека Невской стороны. Негабаритное транспортное средство повредило оборудование КЗС.

Движение в тоннеле пришлось закрыть, чтобы устранить последствия инцидента. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Автомобилистам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КАД перекроют между Колтушским и Мурманским шоссе в ночь на 7 ноября. Участок дороги будет недоступен для автомобилистов с 2:30 до 2:50. Движение перекроют как по внешнему, так и по внутреннему кольцу. Это необходимо, чтобы обезопасить водителей во время демонтажа части воздушной линии электропередачи.

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