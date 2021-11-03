Пневмония развивается у 15% детей с коронавирусом в Петербурге

Детская городская больница им. Н. Ф. Филатова принимает детей с коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

Детская городская больница им. Н. Ф. Филатова принимает детей с коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, как протекает коронавирусная инфекция у маленьких пациентов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в октябре в детскую больницу имени Филатова поступили 330 детей с коронавирусом. В сентябре в инфекционный стационар больницы доставили 206 заболевших COVID-19 детей.

В 84% случаев ковид протекает у детей с респираторными проявлениями. У 15% юных пациентов развивается пневмония, а у 1% — ковид-индуцированный мультисистемный воспалительный синдром. В 3-4% случаев детям требуется лечение в реанимации. ИВЛ требовалась менее чем в 1% случаев.

В детской больнице имени Филатова в стационаре развернуто 362 коронавирусные койки, из них свободна 71. Также детей лечат от коронавируса в Педиатрическом университете, где развернуто 15 коек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские школьники вернутся на очное обучение с 8 ноября.